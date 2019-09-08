banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

Son Dakika

Taksiye ateş açtılar: 1 yaralı

Park halindeki taksiye motosikletten ateş açıldı. Olayda yoldan geçmekte olan bir vatandaş seken mermiden yaralandı.

GÜNDEM 08.09.2019, 07:54 08.09.2019, 07:59
Taksiye ateş açtılar: 1 yaralı
banner404

Olay,Caferağa Mahallesi Albay Faik Sözdener Caddesinde saat 04.20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kadıköy Metro istasyonun önünde müşteri bekleyen Tarık Tekin'in sürücüsü olduğu 34 THB 99 plakalı taksiye motosikletteki kasklı iki kişi tarafından ateş açıldı. Mermiler taksiye isabet ederken olayda taksi sürücüsü yara almadan kurtuldu. Saldırganlar motosikletle hızla olay yerinden uzaklaştı. O sırada yolda yürüyen Mehmet Okuyucugil ise seken merminin yüzüne isabet etmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.    Okuyucugil ilk müdahalesinin ardından ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Okuyucugil'in durumunun ise iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri ise cadde güvenlik önlemi alırken olayla ilgili çevreden bilgi topladı. Kadıköy Asayiş Büro Amirliği ve Olay yeri inceleme ekipleri taksinin etrafında bir süre delil araştırması yaptı. Polis ekipleri kaçan saldırganları yakalama çalışması sürüyor.

Yorumlar (0)
26°
açık
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
Namaz Vakti 08 Eylül 2019
İmsak 05:04
Güneş 06:26
Öğle 13:00
İkindi 16:35
Akşam 19:24
Yatsı 20:41
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0
banner440
banner545