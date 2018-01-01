Taksim'de hayat normale döndü

TAKSİM Meydanı ve çevresinde yılbaşı kutlamaları için alınan tedbirler sabah saat 06:00'ya kadar devam etti. Taksim Meydanı'nda bu yıl resmi kutlama yapılmamasına rağmen kutlamaların en yoğun olduğu nokta Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi oldu. Polisin yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan kutlamaların ardından güvenlik tedbirleri sabah saat 06:00'a kadar devam etti.
Taksim Meydanı ve Çevresinde bulunan güvenlik güçlerinin ayrılmasının ardından bölgede hayat normale dönerken, Taksim Anıtı'nın etrafındaki bariyerler ise henüz kaldırılmadı.
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