Taksicilerin protesto ettiği Uber'e kayıtlı taksici sayısı 4 bini geçti

TÜRKİYE'DE ticari taksi sahipleri tarafından istenmeyen Uber, 31 Mart tarihinde hizmetlerinde değişikliğe gitti ve minibüsle hizmet verdiği XL faaliyetlerini durdurdu. Uber kullanıcılarının yolculuk isteklerine sarı ya da turkuaz renkli taksileri göndermeye başladı. Bu da taksiciler arasında talep patlamasına neden oldu. Uber, XL faaliyetleri devam ederken komisyon almadığı takcilerden yüzde 5 komisyon almaya başladı. Uber yetkililerinden alınan bilgiye göre ticari taksilerde uygulamayı kullanan şoför sayısı 4 bini geçti. Taksim Meydanı’nda uygulama üzerinden müşteri bekleyen taksici S.K., "Önceden Taksim’de özellikle turistler XL araçları tercih ediyordu. Biz müşteri alamazdık. Şimdi onlar kalktı. Biz de uygulamayı kullanıyoruz. Turistler uygulama üzerinden bizi çağırıyor. Taksiye bindiğinde taksimetreyi açıyoruz. Müşteri başına da Uber’e komisyon veriyoruz. Uygulama dünyada çok yaygın olduğu için turistler çok sık kullanıyor. Bu nedenle yasaklanmamalıdır" diye konuştu.

Aksu: Taksicilerin Uber uygulamasına yönelmesine anlam veremiyorum

Taksicileri bünyesinde bulunduran dernekler ise Uber uygulamasının taksiciler tarafından kullanılmasına tepki gösterdi. İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Uber ile aylarca mücadele ettik. Dava açtık, eylemler yaptık. Başarıya ulaştık. Ancak taksicilerin Uber uygulamasına yönelmesine anlam veremiyorum. Üyelerimizin kullanması üzücü. Bu uygulama ile emeğimiz çalındı. Uber kullanan taksici esnafını uyarıyorum. Uygulamadan uzak dursunlar. Zaten süren bir davamız var. Uber uygulamasının yasaklanmasını istiyoruz" dedi. İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Fahrettin Can ise, "Havalimanında Uber kullanan ticari taksi yok. Ancak diğer yerlerde kullanıldığını duyduk. Bu uygulamanın internet üzerinden engellenmesi gerekiyor. Biz yerli bir uygulama geliştiriyoruz. Önümüzdeki günlerde tüm taksilerde kullanılacağını düşünüyoruz" ifadesini kullandı.