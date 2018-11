Taksici, kadın turistten fazla para alıp taciz etti

İSTANBUL'DA Tayland uyruklu Niorn S., bir süre önce Şişli’de kaldığı otelinden çıkarak bir taksiye bindi. İddiaya göre, yolculuk etmeye başlayan genç kadın gideceği adrese varmaları üzerine taksicinin istediği miktarı vererek araçtan indi. Taksinin ayrılmasının ardından kadın bir şekilde fazla ücret ödediğini fark etti. Bunun üzerine genç kadın işlerini bitirdikten sonra geri döndü. Geçtiğimiz Çarşamba günü saat 17.00 sıralarında Beşiktaş’a gitmek için Mecidiyeköy’deki bir AVM’den çıkan genç kadın, kendisinden fazla para aldığını düşündüğü taksicinin kullandığı 34 TEH 13 plakalı taksiye denk geldi. Taksinin ön koltuğuna binen kadın ardından yaşananları cep telefonuyla kaydetmeye başladı.

ELİNİ TUTTUĞU KADINDAN GÖZLERİNİ BİR AN OLSUN AYIRMADI



Yolculuk süresi boyunca kadınla sohbet etmek için elinden geleni yapan taksici önce İngilizce olarak trafiğin yoğun olduğundan bahsetti. Niorn S.’nin İstanbul’da trafiğin normal olduğunu söylemesi üzerine taksici de “Ne normal? Trafik saati değil, saat 6 ile 7 arası trafik olması gerekir. Şu an normal değil” dedi. Taksicinin cevap verdiği esnada kadının elini tutması üzerine turist kadın, “Bana dokunma” diyerek karşılık verdi. Ancak konuşmaya devam eden taksici bir kez daha kadının elini tuttu.



“BENİM EVİM DE ATATÜRK HAVALİMANI TARAFINDA”



Niorn S.’nin 'Beşiktaş, Bebek her yer trafik' sözleri üzerine taksici bu kez de, “Benim evim Atatürk Havalimanında, trafik yok çok rahatım, fazla insan yok” dedi. Ardında da kadının kullandığı cep telefonunun kendi ülkesinde fiyatını sordu. Bir süre sonra Niorn S., gideceği adresin yakın mı uzak mı olduğunu öğrenmek istedi. Taksicisinin “Yakın 15 dakika sonra oradayız” demesi üzerine kadın, “Durabilirsin, inmek ve biraz yürümek istiyorum” dedi.



100 LİRAYI SOL CEBE ATIP 20 LİRA GERİ VERDİ



Taksici bunun üzerine aracı yol kenarına çekti ve Niorn S.’den 40 lira istedi. Kadının “Neden 40 lira, sen bana maksimum 30 lira olacağını söyledin” sözlerine karşılık “Tamam 30 lira” diyen taksici, kadının uzattığı 100 lirayı el çabukluğuyla sol cebe atıp, sağ eliyle kadına 20 lira uzattı ve 20 lira daha istedi. Tüm bu yaşananlar ise Niorn S.’nin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Öte yandan, kadının durumu fark ederek 100 lirayı geri istediği ve aldığı, daha sonra taksiciye 30 lira verip indiği öğrenildi.