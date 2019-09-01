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Taksi ücretlerindeki yeni tarife bu gece başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ile taksiciler arasındaki görüşmesinde onaylanan taksilere zamlı tarife bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

GÜNDEM 01.09.2019, 12:54 01.09.2019, 12:57 Enes Subaşı
Taksi ücretlerindeki yeni tarife bu gece başlıyor
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ile taksiciler arasındaki görüşme sonrası anlaşılan yeni tarifeyi onayladı. İstanbul Taksiciler Esnaf Odasından (ITEO), tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre yeni fiyat üzerinden uygulanacak tarife bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Alınan kararlar sonrası taksi açılış ücreti 4 liradan, 5 liraya, indi bindi ücreti 10 liradan 13 liraya, kilometre başı ücret 2,5 liradan 3,10 liraya yükselmişti. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyup Aksu, "Yakıt, bakım ve diğer tüm masraflar dahil 2 yılda artış hızlarıyla üzerimizde baskı oluşturmuştu. Türkiye İstatistik Kurumuna göre enflasyon oranı geçen 2 yılda yüzde 35 artış göstermişti. İBB tarafından 2 yıl sonra alabildiğimiz bu düzeltme İstanbul taksilerinin hizmet kalitesini artıracak; taksici esnafımız üzerindeki maddi ve manevi baskıyı azaltacaktır. Yeni fiyat tarifesi, 50 bine yakın taksi şoförüne, şoförlerimizin aileleriyle birlikte toplam sayısı 250 bini bulan ailemize ve tüm İstanbullulara hayırlı olsun." dedi.

#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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