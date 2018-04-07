Takla atarak metrelerce sürüklendi! Araç son anda...

KAZA, bugün saat 17.30 sıralarında Yenice Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mehmet Dinçer (42) yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu 20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Taklalar atan araçta bulunan sürücü Dinçer'in eşi Fadime Dinçer (40), çocukları İbrahim Dinçer (14) ve Gülnur Dinçer (16) ile Mekke Öztoprak yaralandı. Sürücü Mehmet Dinçer ve araçta bulunan Mustafa Şener (20) ise kazadan yara almadan kurtuldu.
Yaralılar, ambulanslarla Selendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Mekke Öztoprak ile vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan İbrahim Dinçer, yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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