Takla atan araçta bulunan 4 kişi yaralandı

EDİNİLEN bilgilere göre, Düzce kent merkezinden Beyköy beldesi istikametine gitmekte olan Kadir A. idaresindeki 07 YCT 93 plakalı otomobil Çalı Cuma Mahallesi mevkiine geldiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası takla atarak bir evin duvarına çarparak durabildi.

Kazada otomobil sürücüsü Kadir A. yara alamadan atlatırken araçta yolcu olarak bulunan Ayşegül A.(20) Emre P.(17) Fatma Nur Ş. (13) ve İlayda Ş.(17) yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkartılan yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.