Tahliye edilen Saadet Partisi Genel Merkezinin yeni adresi belli oldu

SAADET Partisinin yeni genel merkezi için kullanacağı bina arayışı sonuçlandı. Parti yetkilileri, Kazım Karabekir Caddesi'ne yakın bir mevkide bulunan binaya taşınmayı planlıyor.

Parti yetkilileri, geçici süreliğine Balgat'taki eğitim merkezini kullanan Saadet Partisi için yeni genel merkez binası buldu.

YENİ GENEL MERKEZE EYLÜL SONUNDA TAŞINACAKLAR

Kazım Karabekir Caddesi yakınlarındaki 3 katlı yeni bina için 5 aylık ödeme planı üzerinden sözleşme yapan parti yetkililerinin, yeni genel merkeze eylül sonunda taşınmayı planladıkları öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan ile damadı Mehmet Altınöz, ortağı oldukları Emlak Turizm Ticaret AŞ'ye (ETAŞ) ait olan ve Saadet Partisi'nin kiracı olarak bulunduğu genel merkez binasının kiralarının ödenmediği gerekçesiyle partiye dava açtı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 15'inci Hukuk Dairesi'nce verilen tahliye kararı, geçen Kasım ayında Yargıtay tarafından onandı.

Yargıtay kararı ardından Saadet Partisi'nin Çankaya ilçesi Ziyabey Caddesi'nde bulunan 3 katlı genel merkez binası tahliye edildi.