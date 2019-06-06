Tacizcinin peşini bırakmayan kadına polisten skandal teklif

KADININ iddiasına göre İstanbul Büyükçekmece’de, güneşlendiği sırada selfie çekerken, 2 erkek tarafından “pardooon bayan bi dön de şu memeler ile bi selfie de biz çekelim” denilerek sözlü taciz gerçekleştirildi. Ünay, Twitter hesabından o anlara ilişkin, “Tacizciyi kovalayıp yakaladıktan sonra telefonunu vermesini istediğim halde vermedi, pişkin pişkin gülüp bizi itti ve fotoğrafımı çekmediğini iddia etti. Birkaç yumruk, itiş-kakış ardından elinden telefonunu alınca sözlü taciz öncesinde birkaç fotoğrafımı daha çektiğini gördük” ifadelerini paylaştı.

POLİSTEN OLAY YARATACAK TALEP

Oda Tv'de yer alan habere göre karakolda polisin kendisini vazgeçirmeye çalıştığını ileri süren Ünay, “Karakola gelene kadarki tüm süreç boyunca tacizciler vazgeçmem için, ablacım nolur yaptık işte bi hata minvalinde, epeyce bir dil döktü. Polislerden birisi, daha yetkili olanı, 'bu zaten salak ya hiç uğraşmayın, şikayetçi olmaya gerek yok' şeklinde ara buluculuğa girişti” diye yazdı.