tabutu kimseye vermedi

Altınordu İlçesi’ne bağlı Şarkiye Mahallesi’nde oturan 27 yaşındaki Şura ve 30 yaşındaki Caner Karaoğlan çifti, 2 gün önce tek çocuğu Ateş Karaoğlan’ı evlerinin yanındaki özel bir kreşe bıraktı. Kreşte çalışanlar tarafından akşam üzeri uyutulan ve bir daha uyandırılamayarak ölen Ateş Karaoğlan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi. Ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Altınordu İlçesi’ne getirilen Ateş bebeğin cenazesi Orta Cami’ye götürüldü. Cenazede acılı Şura ve Caner Karaoğlan çifti taziyeleri kabul ederken, gözyaşlarına hakim olamadı. Oğlunun tabutu başında oturup fotoğrafına sarılıp ağlayan acılı anne Şura Karaoğlan’ın oldukça bitkin olduğu gözlendi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına baba Caner Karaoğlan, ailesi ve yakınları katıldı. Oğlunun tabutu cenaze aracına taşınırken anne Şura Karaoğlan peşinden gidip "Beni de yavrumun yanına koyun, oraya binmek istiyorum" diye feryat etti. Eşi Caner Karaoğlan tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Şura Karaoğlan, daha sonra cenaze aracı ön kısmına bindirildi. Cenazeye katılan anneanne Suzan Özçelik’te ’Torunum beni bırakma’ diye feryat ederek bir süre cenaze aracına sarıldı. Caner Karaoğlan’ın akrabası olan Selami Karaoğlan, küçük Ateş’in ölüm nedenini henüz bilmediklerini belirterek, "Ailenin tek çocuğuydu. Anne annesiyle kalıyordu. Bir süreliğine kreşe bırakmışlardı. Anne baba çalıştığı için. Kreşte uyandıramamışlar hastaneye götürmüşler. Otopsiye gönderildi sonucu bekliyoruz. Grip söylentisi var onu da bilmiyoruz" dedi. Orta Cami’nde öğlen namazı sonrasında kılınan cenaze namazı sonrasında Ateş Karaoğlan’ın cenazesi daha sonra Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.



