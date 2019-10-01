Taburcu olan Akşener'den kafa karıştıran uyarı: Dikkat edin

VİRAL enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi gören İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, taburcu edildi. Akşener, hastaneden çıkışı sırasında makam aracının camından basın mensuplarına, "Kendinize dikkat edin. Ben iyiyim. Su içerken dikkatli olun." uyarısında bulundu. VİRAL ENFEKSİYON TESPİT EDİLDİ Akşener'in hastaneden ayrılmasının ardından İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, basın mensuplarına bilgi verdi. Genel Başkanlarının cumartesi günü mide ağrısı şikayetiyle hastaneye geldiğini belirten Poyraz, tetkiklerin ardından viral enfeksiyon tespit edildiğini aktardı.

MECLİS'TEKİ RESEPSİYONA KATILAMAYACAK

Tedavisi tamamlanan Akşener'in birkaç gün evinde istirahat edeceğini bildiren Poyraz, "Yoğun bir yasama dönemi başlayacağı için tekrar Genel Merkez'de ve Meclis çalışmalarında bulunacak." dedi. Poyraz, Akşener'in Meclis'te yarın akşam düzenlenecek resepsiyona katılamayacağını söyledi.

AKŞENER ŞEBEKE SUYUNU MU KASTETTİ

Akşener'in "Su içerken dikkatli olun." sözleriyle şebeke suyunu mu kastettiğinin sorulması üzerine Poyraz, şöyle konuştu: "Bilemeyiz onu. Sanıyorum şebeke suyundan ziyade, tüm yıkamalarla ilgili özellikle meyve sebze yıkamalarında bir dikkat olması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü doktorlarımızın bize bahsettiği detaylar bununla ilgili. Genel Başkanımızın bu açıklaması doktorların kendilerine verdiği bilgi üzerine olmuştur."

NE OLMUŞTU?

Ankara'da geçtiğimiz günlerde ishal sebebiyle birçok kişi hastaneye başvurmuştu. Ankara'da ishal salgını olduğu ifade edilmişti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yapılan tahlillere dayanarak salgının sudan kaynaklanmadığını açıklamıştı. Hastaneye kaldırılan Akşener'in de benzer şikayetlerle tedavi gördüğü öğrenilmişti.