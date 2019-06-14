Suudilerden terör örgütü YPG/PKK'ya destek talebi

Suudi Arabistan'ın Körfez İlişkileri Bakanı Tamer El Sabhan, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgeleri ziyaret ederek, bir araya geldiği Arap aşiretlerinin temsilcilerinden terör örgütüne destek vermelerini istedi

Suudilerden terör örgütü YPG/PKK'ya destek talebi
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YEREL kaynaklardan edinilen bilgiye göre, El Sabhan, ABD'nin DEAŞ  karşıtı uluslararası koalisyon nezdindeki temsilcisi William Robak ile YPG/PKK  işgalindeki bölgelere ziyaret gerçekleştirdi.
 
Suudi Bakan, Deyrizor ilinin doğusundaki El Ömer Petrol sahasında Arap  aşiretlerinin temsilcileri ile de bir araya geldi.
Toplantıda, terör örgütü DEAŞ'a karşı sözde mücadeleye ve bölgedeki  Araplara yardım sözünde bulunan El Sabhan, karşılığında terör örgütü YPG/PKK'ya  destek istedi.
 
Kaynaklar, El Sabhan'ın ayrıca, Türkiye ve Katar ile yakınlaşmamaları  konusunda aşiretleri uyardığını belirtti.
 
Bakan El Sabhan, daha önce de terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki  bölgelere ziyaretlerde bulunmuştu.
 

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