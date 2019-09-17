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Son Dakika

'Susamam' şarkısına suç duyurusu

Şanışer mahlaslı rapçi Sarp Palaur'un da aralarında bulunduğu 18 rap sanatçısının birlikte seslendirdiği "Susamam" isimli şarkıya bir vatandaş suç duyurusunda bulundu

GÜNDEM 17.09.2019, 17:40
'Susamam' şarkısına suç duyurusu
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ÇAĞLAYANDA bulunan İstanbul Adalet Sarayına gelen bir vatandaş, 18 rap sanatçısı hakkında şikayet dilekçesi sundu. 18 rapçının seslendirdiği 15 dakika süren "Susamam" adlı parçada adalet, özgürlük, eğitim, kadına yönelik şiddet, hayvana yönelik şiddet, doğa gibi konular işleniyor.  
 

#Susamam #şarkısı
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