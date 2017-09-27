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Süs tavukları Trabzon'da podyuma çıkacak

Trabzon'da 1 Ekim'de düzenlenecek olan 1. Uluslararası Süs Tavukları Fuarı'nda Sultan Tavuğu'ndan Trabzon Gugullisi'ne kadar pek çok süs tavuğu meraklıları için müzayedeye çıkacak

Süs tavukları Trabzon'da podyuma çıkacak

Trabzon'da 1 Ekim'de düzenlenecek olan 1. Uluslararası Süs Tavukları Fuarı'nda Sultan Tavuğu'ndan Trabzon Gugullisi'ne kadar pek çok süs tavuğu meraklıları için müzayedeye çıkacak

27 Eylül 2017 Çarşamba 10:15
Süs tavukları Trabzon'da podyuma çıkacak
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FUARLA ilgili açıklamalarda bulunan Trabzon Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiriciliği Derneği Başkanı Mehmet Er, kanatlı süs hayvanlarının Türkiye'de ilk kez bir fuarla tanıtılacağını söyledi. Trabzon’un Bengüsu mahallesindeki çiftliğinde dünyanın farklı ülkelerinden getirttiği kanatlı süs hayvanlarını besleyen ve özenle bakımını yapan Mehmet Er, zaman zaman yurt dışı fuarlara gittiklerini belirterek Türkiye olarak son yıllarda kanatlı süs hayvanlarına yoğun ilgi olduğunu belirtti.
Çiftlikte 50’ye yakın kanatlı çeşidi bulunduğunu kaydeden Er, “Çiftliğimizde 50’ye yakın kanatlı çeşitlerimiz var. Bunların içinde süs tavukları, sülün, tavus kuşu, keklik çeşitleri bulunuyor. Bunları çiftliğimizde yetiştirip üretmeye çalışıyoruz. Çiftliğimizde farklı ülkelerin kanatlı süs çeşitleri de yer alıyor. Örneğin Almanya, Amerika, İngiltere, Hollanda, Fransa gibi ülkelerden kriterlere uyan kanatlı süs hayvanlarını getirerek burada çiftliğimizde yetiştiriyoruz. Zaman zaman yurt dışında düzenlenen uluslararası etkinliklere de gidiyoruz. Şimdi önümüzde Romanya Fuarı var. Türkiye olarak 4-5 senedir bu iş üzerinde profesyonelleştik. Türkiye genelinde 30’a yakın derneklerimiz, federasyonlarımız var, çalışma yapılıyor. Bu bağlamda ilk semineri İstanbul’da yaptık. Avrupa’dan hakemler getirdik, seminerimizi düzenledik. İkinci semineri Ankara’da yaptık, üçüncü semineri de 7-8 Ekim'de Afyon’da yapacağız. Daha sonra Trabzon’da bir seminer yapmayı düşünüyoruz. Bu seminerler sayesinde Avrupa’daki kriterleri Türkiye’de oturma çalışıyoruz” dedi.
Kanatlı süs hayvanları ile ilgili Avrupa Birliği'ne müracaat ettiklerini kaydeden Er, “Türkiye olarak Avrupa Birliği'ne müracaat ettik. Kendi sektörümüzde AB ile ortaklaşa bir çalışma yürütüyoruz. Bu konuda Türkiye olarak ileri seviyeye geldiğimizi söyleyebiliriz. AB girmemiz bir süreçti. Elimizdeki hayvanın kalitesi, ırklarıyla alakalı bir durumdu. Yetiştiricilerimiz bu konuda bilinçlendi ve bu alanda güzel çalışmalar yapıldı. Yurt dışından gerek eğitimci gerekse hayvan getirilerek sistem oturtturulmaya çalışıldı. Bugün geldiğimiz noktada bayağı yol aldık. Kanatlı olarak AB’ye girdik sayılır” diye konuştu.

Trabzon gugullisi tescillenecek

Unutulan Trabzon Gugullisi için çalışma yaptıklarını belirten Er, bunun için tescillendirme çalışmaları yapıldığını hatırlatarak “Türkiye olarak kendi milli ırklarımız var. Örneğin 'Sultan Tavuğu'. Osmanlı bunu saraylarda baktı yetiştirdi. Osmanlı'dan gelen ırkımızdır; Sultan Tavuğu. Denizli ırkımız var, onun dışında 'Hacı kadın' ırkımız var. Bunların en değerlileri arasında bulunan Trabzon Gugullimiz var. Bu bir çeşit horoz türü. Şu anda bunun tescillenmesine uğraşıyoruz. Akdeniz ve İstanbul Üniversitesi'nden hocalarımız bu iş üzerinde çalışmalar yapıyor. Dedelerimizin, atalarımızın baktığı, Orta Asya'dan gelen kanatlı bir süs hayvanı. Şu anda da onun çalışmasını yapıyoruz. Onu tescilleyip Trabzon’a kazandırmak için mücadelemizi yapıyoruz. Halk arasında yeni yeni bilinmeye başlandı. Çiftliğimizdeki en düşük kanatlı süs hayvanın tanesi 500 TL’den başlıyor 3 bin TL’ye kadar çıkıyor” dedi.
Er, 1 Ekim’de, 1. Uluslararası Süs Tavukları Fuar ve Görsel Müzayedesi'nin Trabzon’un Maçka ilçesinde bir alabalık tesisinde yapılacağını sözlerine ekledi. 

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TrabzonSüs Tavukları FuarıSultan TavuğuTrabzon GugullisiSüs Tavuğu
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