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Sürücülere müjde! Cam film için ‘hafif’ formül

Erdoğan, önce serbest bırakılıp sonra yasaklanan cam film için talimat verdi. ‘Uygulama yanlış, düzeltilsin’ dedi. Hafif dereceli renkli cama izin gündemde

Sürücülere müjde! Cam film için ‘hafif’ formül

Erdoğan, önce serbest bırakılıp sonra yasaklanan cam film için talimat verdi. ‘Uygulama yanlış, düzeltilsin’ dedi. Hafif dereceli renkli cama izin gündemde

10 Kasım 2017 Cuma 07:29
Sürücülere müjde! Cam film için ‘hafif’ formül
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ARAÇLARDAKİ cam filmi ile ilgili düzenlemeye çeşitli nedenlerle tepki gösteren vatandaşlar, yasağın  kaldırılması talebiyle Kamu Denetçiliği Kurum’na başvurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da devreye girerek mağduriyet yaratılmaması için önlem alınmasını istedi. Erdoğan’ın AK Partili milletvekillerine, “Yanlış yaptılar düzeltilmesi için talimat verdim” dediği öğrenildi.

Ombudsmanlık oldu!

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın çıkardığı yeni yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin ardından, yurt genelinde birçok vatandaş, araçlarındaki cam filmlerinin ‘ihtiyaç’ olduğunu savunarak, Kamu Denetçiliği Kurumu’na (Ombudsman) başvurdu.

Cam filmi ile ilgili yasağa çeşitli nedenlerle tepki gösteren sürücüler, başvurularında genellikle bu uygulamanın “yazın güneşten korunmak” için ihtiyaç olduğunu belirtti. Başvurularda, yazın sürücü ve yolcuları güneş ışınlarından koruması dolayısıyla cam filminin insan sağlığı için önemli olduğuna işaret edildi. Bazı başvurularda, güneşte kalan aracın aşırı ısınmasını ve yıpranmasını engellemek, bazılarında ise  “çevredeki kötü bakışlardan korunmak” için cam filmine ihtiyaç duyulduğu savunuldu.

KDK’ya (Ombudsman’a) Isparta’dan gelen bir başvuruda şunlar kaydedildi: “Geçen yıl aracıma cam filmi yaptırdım. Uzun yolculuklar yaptığım için yazın güneşten korunmak amacıyla yıllardır düşündüğüm ancak yasak sebebiyle yaptıramadığım filmi, geçen yıl yasağın kalkmasıyla aracıma uyguladım ancak yeni düzenlemeyle yeniden yasaklandığı haberi beni şaşkına çevirdi. Şimdi ya trafik cezası uygulanacak ya da filmi yaptırmak için katlandığım maliyet kadar bir maliyete katlanarak söktürmek zorunda kalacağım. Bu uygulama sadece beni değil,  binlerce, hatta milyonlarca vatandaşı mağdur edecek.”

Malkoç: İncelenecek

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, “Cam filmine ilişkin yönetmelik değişikliği şu anda çok tartışılan bir konu. Dünden beri kuruma vatandaşlardan müracaatlar geliyor. Biz bunu inceleyeceğiz, değerlendireceğiz. Ardından ilgili denetçi arkadaş gidecek inceleme yapacak. Yapılan müracaatlar usulüne uygunsa bu kez detaylı incelemeye geçilecek. Karar verdiğimizde de sadece başvuranı değil herkesi etkileyecek” dedi.

Koyuluk derecesine göre yeni yönetmelik

Edinilen bilgiye göre İçişleri Bakanlığı’nın görüşleri doğrultusunda konu yeniden ele alınacak. İçişleri Bakanlığı, cam filminde çok koyu camlar yerine sadece güneşi kesmeye yönelik hafif dereceli renkli camı uygun görürse Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ilgili yönetmelikte buna göre bir değişiklik yapacak. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Araçların İmal, Tadil ve Montajı (AİTM) Hakkında Yönetmelikle bu yasağı sürdürüyor

Muayeneye giden geri dönüyor

Trafik cezalarıyla karşı karşıya kalmamak için oto camcılarda yoğunluk oluşturan vatandaşlar, cam filmini söktürmek için modeline göre araç başına 50 ile 150 lira arası ücret ödüyor. Yeni sanayi sitesinde cam filmi takma ve sökme işi yapan işletmeci Gökhan Gıcan, uygulama öncesi cam filmi taktırmak isteyen sürücülerin şimdi ise cam filmlerini söktürmek için yoğunluk oluşturduğunu söyledi. Cam filmlerini sökmek için 10 gün sonraya bile randevu verdiklerini dile getiren Gıcan, vatandaşların cam filmlerini kendilerinin sökmemesi uyarısında bulundu. Özellikle araçların ön ve arka camlarında bulunan rezistanslara filmlerin sökülürken zarar verilebileceğini hatırlatan Gıcan, bu işlemlerin profesyonel kişiler tarafından yapılması gerektiğini dile getirdi. Gıcan, “Son 20 gündür araç sürücülerimiz cam filmlerini söktürmek için ciddi bir yoğunluk oluşturdu. Özellikle muayene istasyonlarına gidip araçları cam filmi nedeniyle muayeneden geçmeyen sürücüler soluğu burada alıyor. Cam filmlerini ise 50 ile 150 lira arasında değişen ücret karşılığında söküyoruz. Bazı esnaf ve vatandaşlarımız maddi açıdan biraz zarar görmüş durumda” diye konuştu.

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Cam FilmFormül
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