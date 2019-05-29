Sürpriz isimle askerlik fotoğrafı çıktı: Ben Ekrem'i askerde tanıdım

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun askerlik fotoğrafı ortaya çıktı. İmamoğlu'nun asker arkadaşının paylaştığı fotoğraf, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Sürpriz isimle askerlik fotoğrafı çıktı: Ben Ekrem'i askerde tanıdım
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CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyada dikkat çeken bir fotoğrafı yayımlandı. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bir dönem danışmanlığını yapan gazeteci Atılgan Bayar, Ekrem İmamoğlu'yla birlikte çektirdiği askerlik fotoğrafını paylaştı.

"BEN EKREM'İ ASKERDE TANIDIM"

Atılgan Bayar, askerlik arkadaşı İmamoğlu için şunları yazdı: "Adamı en iyi askerlikte tanırsın. Vatansever mi, dürüst mü, mümin mi, adil mi, cesur mu, paylaşımcı mı, yoldaş mı? Hepsi dökülür. Ben Ekrem'i askerde tanıdım. Saydığım hususlarda tereddütsüz kefilim."

İşte sosyal medyada paylaşılan o kare;

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