Sürpriz isim CHP'den Aday adayı

CHP Milletvekili Aday Adayı Öncel, “Ben çiftçi Kemal Öncel olarak kamuoyunun zaman zaman önünde bulundum. Çekmediğim acı kalmadı, AKP zihniyetinden çok yaralar aldım. Daha önce şahsımla alakalı olarak TBMM’ye girme yasağı konuldu. Hatta bazı gazeteler, ‘Meclis’e de gelme lan’ diye başlıklar attılar. Eğer Allah alnıma yazarsa, CHP yönetimi ve halkın teveccühü noktasında temayül görürsem, TBMM’ye milletin vekili olarak girmek istiyorum” dedi. Öncel’le birlikte CHP Genel Merkezi’ne gelen Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt de tekrar aday adaylığı başvurusunda bulunurken, “CHP iktidarında çiftçinin kullandığı mazot 4 lira değil 1.5 lira olacak” dedi.

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