Sürpriz gelişme! Ve Çavuşoğlu açıkladı

12 Mart 2015 Perşembe 16:40
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere'den IŞİD'e katılmak için ayrılan üç kızla ilgili olarak, "Bu kızlara yardım eden kişi kim çıktı biliyor musunuz? Yakalandı. Koalisyon içinde olan bir ülkenin istihbaratında çalışan biri çıktı" dedi. A Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Çavuşoğlu, ülkelerin, yabancı savaşçıların önlenmesi için tedbirlerini ve gerekirse yasalarını gözden geçirmesi gerektiğini belirtti. Bu konuda Birleşmiş Milletler kararları bulunduğunu ve bu kararlar çerçevesinde ülkelerin bu kanunları değiştirme çabası içinde olduğunu anlatan Çavuşoğlu, ancak asıl olarak bu konunun köküne inerek, bu insanların neden radikalleştiğinin sorgulanması gerektiğinin altını çizdi. Terör, artan ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadeleyi birlikte sürdürmek gerektiğine işaret eden Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Size bu konuda bir örnek vereyim. İngiltere'den IŞİD'e katılmak için ayrılan üç kızla ilgili olarak, ülkesi bize birkaç gün sonra bilgi verdi. Fakat bu kızlara yardım eden kişi kim çıktı biliyor musunuz? Yakalandı. Koalisyon içinde olan bir ülkenin istihbaratında çalışan biri çıktı. AB üyesi değil, ABD de değil. Koalisyonun içinde olan bir ülkenin istihbaratında çalışıyor. Ben bunu İngiltere Dışişleri Bakanına da söyledim. Bana 'genellikle olduğu gibi' dedi."
IŞİD'LE MÜCADELE
Çavuşoğlu, Irak ve Suriye'de terör örgütüyle mücadelede ve kapsamlı bir strateji çerçevesinde, İncirlik dahil, tüm seçenekleri değerlendirebileceklerini daha önce de söylediklerini belirtti. Şu anda Irak'taki yeni hükümetle bir taraftan Peşmerge diğer taraftan yeni hükümetin güçleriyle IŞİD'e karşı mücadele başlatıldığını ancak hala Bağdat'ta düzenli bir ordunun olduğunu söylemenin mümkün olmayacağını ifade eden Mevlüt Çavuşoğlu, bu konuda ciddi eksikliklerin bulunduğunu ve bu nedenle yeni kurulacak ordulara, güvenlik güçlerine eğitim ve donatıma destek verilmesi konusunda Türkiye'ye Irak Savunma ve İçişleri bakanlarından davet geldiğini hatırlattı. "Biz de memnuniyetle bu desteği vereceğimizi söyledik" diye konuşan Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Bugüne kadar zaten hem Bağdat hem de Peşmergeye öldürücü olmayan askeri malzeme bakımından desteklerimiz oldu fakat burada özellikle ulusal muhafızların kurulması da önemli. Yani diğer bölgelerde olduğu gibi Musul'a bir ulusal muhafız kurulması gündemde. Biz kurulacak bu ulusal muhafızın da eğitimine ve donatımına katkı vereceğiz. Bunun, Musul'da yaşayan insanlardan oluşması lazım. Çünkü bir yerde terörle mücadele ediyorsanız ya da oraya istikrarı getirmek istiyorsanız, o şehirde yaşayan unsurların desteğini mutlaka sağlamanız lazım." Musul'da halkın ağırlıklı olarak Sünni olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, IŞİD'le mücadelede başarılı olmak için Sünnilerin de desteğinin alınması gerektiğini vurguladı. Çavuşoğlu, Irak'ta bazı bölgelerde Sünnilere yönelik saldırılar olduğu yönünde bilgiler geldiğini belirterek "Bu çok tehlikeli. Irak bir kez daha Sünni-Şii çatışmasını kaldıramaz. Mücadele DEAŞ'a karşı olmalı" ifadesini kullandı. Harekatın başarılı olabilmesi için tüm unsurları içine alan ciddi bir planlama yapılması gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, IŞİD'le mücadelenin, tekrar bir Sünni-Şii çatışmasına dönüşmemesi gerektiğine dikkati çekti. Çavuşoğlu, "Mücadelede bir kısmı DEAŞ'ın içine itilen veya yerin altına itilen Sünnilerin de desteğini mutlaka almak gerekiyor. Biz bir Sünni-Şii çatışmasını engellemek için üzerimize düşeni yapıyoruz. Taraflara mesajımızı veriyoruz" diye konuştu.
Kaynak: Hürriyet
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Son Güncelleme: 12.03.2015 15:40