Suriyelilere yardımı kesen Başkan'a cevabı olay oldu

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Bolu Belediye Başkanlığı'na seçilerek göreve başlayan Tanju Özcan'ın ilk resmi yazısında, "İlimizde yaşamakta olan yabancı uyruklu kişilere ayni ve nakdi yardım yapılmaması" talimatına Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan yanıt geldi.

"BOLU'DAKİ SURİYELİLERİ AĞRI'YA BEKLİYORUM"

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, CHP'li Tanju Özcan'a sosyal medyada üzerinden tepki gösterdi. Sayan twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bolu'daki Suriye'lileri Ağrı'ya bekliyorum. Biz ekmeğimizi bölüşürüz. Kur-an'ı öpmek yetmez içinde yazanlara da uymak gerekir..." ifadelerini kullandı.

Savcı Sayan

SAVCI SAYAN'A YANIT VERDİ

Savcı Sayan'ınsert sözlerle yüklendiği Özcan sosyal medya üzerinden bir açıklama daha yaptı. Bolu Belediye Başkanı Özcan paylaşımında "Tekrarlıyorum...ben Başkan olduğum sürece,Yatağa aç giren vatandaşlarımız var iken, Bolu da Türk Halkının vergilerinden oluşan bütçemizden, SURİYELİLERE bir tek kuruş yardım yapılmayacaktır ." ifadelerini kullandı.

KUR'AN'A EL BASIP GÖREVE BAŞLAMIŞTI

31 Mart yerel seçimlerinde oyların yüzde 52.71'ini alan Bolu Belediye BaşkanIığı'na seçilen Tanju Özcan, Kuran'a el basıp bayrağı öptükten sonra göreve başlamıştı.