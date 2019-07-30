Suriyeliler gönderilecek mi? TBMM Göç Komisyon Başkanı noktayı koydu

TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyon Başkanı AK Partili Atay Uslu, Suriyelilerin kayıtlı oldukları illerde ikamet etmelerine yönelik kararın iki yıldır bulunduğunu vurguladı. Uslu, Suriyelilerin geri gönderilmesinin söz konusu olmadığını söyledi.TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde oluşturulan Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Suriyelilere yönelik son günlerdeki tartışmaları Sputnik'e değerlendirdi.

İSTANBUL VALİLİĞİNİN KARARI

İstanbul Valiliği, İstanbul'da kaydı olmayan Suriyelilere kayıtlı bulundukları illere geri dönmeleri için 20 Ağustos'a kadar süre verdi. Çok tartışma yaratan bu kararla ilgili "İstanbul Valiliğinin aldığı yeni bir karar yok ama bir uygulama var" diyen AK Partili Uslu, şöyle konuştu: "İki yıldır şöyle bir karar var; geçici koruma altındaki Suriyeliler hangi ilde kayıt altına alındılarsa o ilde ikamet etmek zorundalar. Eğer başka bir ile gideceklerse o ilin valiliğinden bununla ilgili izin almaları gerekiyor, diğer ile gidişleriyle ilgili sebebi söylemeleri lazım. Çalışmak için olabilir, yakınlarına gidilebilir, eğitim amaçlı gidilebilir. Bunlarla da ilgili il göç idaresi müdürlükleri ve valilikler izin veriyor. Bu uygulama iki yıldır var, bu karar iki yıldır var. Ancak tabi ki şimdi hareketlilik çok arttığı için bu konuda İstanbul Valiliği, İstanbul'a doğru bir yığılma olduğu için bu kararı daha net bir şekilde uygulama konusunda adım attı. Yani Suriyelilerin ülkenin dışına gönderilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Yapılan şu; 3 milyon 653 bin Suriyeli hangi ilde kaydedildiyse o ilde yaşamaya devam edecek, yapılan tamamen bu. Eğer kayıtsız Suriyeli varsa ki bunun sayısını ben size söyleyeyim yüz binde biri geçmez yani o kadar az bir sayıdadır, çünkü Suriyeliler kayıt olmazsa zaten sosyal, sağlık, eğitim imkanlarından faydalanamıyorlardı, o yüzden kayıt olmak zorundalardı. Kayıtsızsa da bütün illerde kayıtların yapılması sağlanacak. Bir sınır dışı söz konusu. O da yalnızca belli suçları işleyenler. Türkiye'de kamu güvenliği açısından bulunmaları sakınca oluşturanlar güvenli bölgeye gönderilecekler. Yoksa Suriyelilerin geri gönderilmesi gibi durum söz konusu değil. "

ÜLKESİNE DÖNEN SURİYELİ SAYISI

AK Partili Atay Uslu'ya göre buna rağmen Suriyeliler konusu farklı çevreler tarafından farklı şekillerde kullanılıyor. Suriyelilerin savaş bölgesine, bombaların atıldığı bölgeye gönderilmesinin aslı söz konusu olmadığını vurgulayan Uslu, "Ancak o bölge güvenli hale getirilirse Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleri sağlanacaktır. Nitekim biz Fırat Kalkan bölgesinde, nitekim biz Zeytin Dalı operasyonunda oluşturduğumuz güvenli bölgede biliyorsunuz geri dönüşleri gerçekleştirdik. Şu ana kadar 330 bin Suriyeli o bölgeye geri döndü. Güvenli bölgeler büyüdükçe dönüşler devam edecektir" dedi. Atay Uslu, şöyle devam etti: "Ben sahadayım, Suriyelilerle konuştuğumuz zaman onlar da dönme eğilimlerini ifade ediyorlar. Çünkü buraya geliş isteğe bağlı bir geliş değil, buraya geliş zorunlu bir gelişti. Bu insanlar eğer Türkiye'ye gelmeseydi hayatlarını kaybedecekti. Suriye'deki iç savaştan yaklaşık olarak 700 bin Suriyeli hayatını kaybetti. Eğer biz o kapıyı açmasaydık bugün 3 milyon 700 bin Suriyeli hayatını kaybedecekti. Biz bunun hesabını çocuklarımıza, gelecekte tarih yazanlara nasıl verebilirdik? 'Kapılarını açmadılar, kapılarını açmadıkları için insanlar öldü' dediğin zaman bunun hesabını biz vermezdik. Bizim medeniyetimiz öyle bir medeniyet değil. Yapılan iş bu işin düzene sokulmasıdır, düzenlenmesidir. Belki bir öz eleştiri yapalım, ilk günden itibaren bu böyle olması gerekiyordu. Ancak tabi zor durumda oldukları için biz esneklik tanındı. Şimdi diyoruz ki hangi ile kayıtlıysanız o ile geri dönün, başka bir ile geçmeniz konusunda bir izin talebiniz varsa il valiliğimiz il göç müdürlüğümüz, ilgili bürokrasi uygun gördükten sonra oraya da nakilleriniz gerçekleşebilir diyoruz. Yaptığımız budur."