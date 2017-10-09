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Suriyeli PKK’lı ve 3 gemi mürettebatı adliyeye sevk edildi

Muğla’nın Seydikemer ve Köyceğiz ilçelerinde gerçekleştirilen PKK terör örgütü operasyonlarında teröristleri Muğla’ya getiren 3 gemi personeli ve bir Suriyeli PKK terör örgütü elamanı adliyeye sevk edildi

Suriyeli PKK’lı ve 3 gemi mürettebatı adliyeye sevk edildi

Muğla’nın Seydikemer ve Köyceğiz ilçelerinde gerçekleştirilen PKK terör örgütü operasyonlarında teröristleri Muğla’ya getiren 3 gemi personeli ve bir Suriyeli PKK terör örgütü elamanı adliyeye sevk edildi

09 Ekim 2017 Pazartesi 13:02
Suriyeli PKK’lı ve 3 gemi mürettebatı adliyeye sevk edildi
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SURİYE'NİN Lazkiye limanından gemilerle Muğla’ya getirilen PKK terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık ettiği belirlenen Suriyeli 3 gemi personeli ve bir PKK terör örgütü elemanı Muğla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki sorgulamalarının ardandan Muğla Adliyesi’ne sevk edildi. 
Geçen hafta içinde Seydikemer ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda 4 PKK terör örgütü elemanı ile bunlara yardım ve yataklık yaptığı belirlenen üç kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan üç kişinin ifadesinde Seydikemer’de yakalanan 4 PKK’lının Köyceğiz Toparlar ormanlık alanda gizlenen 7 PKK terör örgütü mensubu ile buluşacakları ortaya çıkmış, düzenlenen operasyonda 5 PKK’lı etkisiz hale getirilmişti. 
Operasyonlarda yakalanan ve Köyceğiz’de etkisiz hale getirilen Suriyeli PKK terör örgütü mensuplarının Suriye’nin Lazkiye limanından Ege açıklarına kadar getiren, yardım ve yataklık yapan üç Suriye uyruklu güvenlik güçlerince yakalanarak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorguya alınmıştı. Operasyonda yine Suriye uyruklu bir PKK terör örgütü mensubu da ele geçirildi. Yakalanan birisi PKK terör örgütü elemanı üçü yardım ve yataklık yapan 4 Suriye uyruklu TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince Muğla Adliyesine sevk edildiler.

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LAZKİYEMuğlaSeydikemer
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