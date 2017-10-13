Suriyeli pilot tahliye oldu

HATAY 3. Ağır Ceza Mahkemesinde duruşması görülen Suriye li pilot Sufhan için tahliye kararı verildi. Pilot Sufhan'ın tutuksuz yargılanacağı öğrenildi. Antakya ilçesi Yaylacık Mahallesi kırsalına 4 Mart'ta Suriye'ye ait savaş uçağı düşmüş, paraşütle atlayan pilot ise Altınözü ilçesi Fatikli Mahallesi'ndeki Ayvaderesi mevkisinde hava ve karadan yapılan geniş arama çalışmaları sonucunda yaralı bulunmuştu. Tedavisinin ardından taburcu edilen Sufhan, "Türkiye Cumhuriyeti sınır güvenliğini ihlal ve casusluk" suçlarından tutuklanmıştı.

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