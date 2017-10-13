Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 24°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
105932
ALTIN
152.362
DOLAR
3.6497
STERLİN
4.8577
EURO
4.3163
Çocuklarda gıda alerjisine dikkat
Çocuklarda gıda alerjisine dikkat
13 Ekim 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
13 Ekim Günlük Burç Yorumu
13 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
13 Ekim 2017 Alanya -...
banner468

Suriyeli pilot tahliye oldu

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 4 Mart'ta düşen Suriye'ye ait savaş uçağının tutuklu yargılanan pilotu Mehmet Sufhan'ın tahliyesi kararlaştırıldı

Suriyeli pilot tahliye oldu

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 4 Mart'ta düşen Suriye'ye ait savaş uçağının tutuklu yargılanan pilotu Mehmet Sufhan'ın tahliyesi kararlaştırıldı

13 Ekim 2017 Cuma 08:53
Suriyeli pilot tahliye oldu
banner404

HATAY 3. Ağır Ceza Mahkemesinde duruşması görülen Suriyeli pilot  Sufhan için tahliye kararı verildi.
 
Pilot Sufhan'ın tutuksuz yargılanacağı öğrenildi.
 
Antakya ilçesi Yaylacık Mahallesi kırsalına 4 Mart'ta Suriye'ye ait  savaş uçağı düşmüş, paraşütle atlayan pilot ise Altınözü ilçesi Fatikli  Mahallesi'ndeki Ayvaderesi mevkisinde hava ve karadan yapılan geniş arama  çalışmaları sonucunda yaralı bulunmuştu.
 
Tedavisinin ardından taburcu edilen Sufhan, "Türkiye Cumhuriyeti sınır  güvenliğini ihlal ve casusluk" suçlarından tutuklanmıştı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
HatayAntakyaSuriyeMehmet Sufhan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yakalanan tacizci: Tedaviye ihtiyacım var
Yakalanan tacizci: Tedaviye ihtiyacım var
Metin Topuz'un yeni görüntüleri ortaya çıktı
Metin Topuz'un yeni görüntüleri ortaya çıktı
6 ilde PKK/KCK operasyonu! 34 kişi gözaltına alındı
6 ilde PKK/KCK operasyonu! 34 kişi gözaltına alındı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim