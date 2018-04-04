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Suriyeli dilencilerin içki alemi

Taksim’de dilenerek para toplayan Suriyelilerin içki alemi, kameralara yansıdı. Yanlarındaki kız çocuğu ile Taksim’e gelen iki Suriyeli önce dilendi, ardından içki içti, sonunda da sızdı.

Suriyeli dilencilerin içki alemi

Taksim’de dilenerek para toplayan Suriyelilerin içki alemi, kameralara yansıdı. Yanlarındaki kız çocuğu ile Taksim’e gelen iki Suriyeli önce dilendi, ardından içki içti, sonunda da sızdı.

04 Nisan 2018 Çarşamba 09:18
Suriyeli dilencilerin içki alemi
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TAKSİM’de Suriyeli dilencilerin ibretlik halleri, “bu kadarına pes” dedirtti. Taksim Meydanına gelen Suriyeli Faysal Mahmut, Cemal Feysal ve kızı Çiçek, vatandaşların duygusunu sömürerek dilenmeye başladı. Bir süre dilenen ve yeterli miktarda para toplayan Suriyeliler, ardından içki alarak Gezi Parkı’na gitti. Yeşillik alana oturan Suriyeli iki dilenci, küçük kızın yanında içki içmeye başladı. Suriyeli dilencilerin içki alemi kameralara da yansıdı. 

“Sen olsan ne yaparsın anası yok kimse yok” 

İHA muhabirinin mikrofon uzattığı Suriyeli dilenci Faysal Mahmut, “Neden içiyorsunuz” sorusuna, “Su mendil satıyoruz. Ne yapalım derdimiz çok” yanıtını verdi. Yapılan yardımlardan dolayı Türkiye devletine teşekkür eden Suriyeli dilencilerden Cemal Feysal ise, küçük kız çocuğunun yanında içki içmesinin yanlış olduğunu söyleyen İHA muhabirine “Benim yerimde olsan ne yaparsın. Anası yoktur kimse yoktur. Nereye bırakacaksın bunu. Çocuğu nereye bırakacaksın. Benle gidiyor, geliyor benle yatıyor” dedi. 

“İçtikten sonra sızdı” 

İçki aleminin ardından dilenmeye devam eden Suriyelilerden Faysal Mahmut’un bir süre sonra ayakla durmakta zorlandığı görüldü. Gezi parkı merdivenlerinde bir köşeye sinen Mahmut, bir süre sonra sızarak beton zemine düştü. Suriyeli dilencilerin ibretlik görüntüleri kameralara da saniye saniye yansıdı. 

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Anahtar Kelimeler:
TaksimSuriyeli Dilenciler
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