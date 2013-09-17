Suriye'den helikopter açıklaması

SURİYE Genelkurmay Başkanlığı Türk savaş uçakları tarafından sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle düşürülen Suriye helikopteriyle ilgili bir açıklama yaparak, helikopterin Türk savaş uçakları tarafından düşürüldüğünü doğruladı.



Açıklamada, bir keşif helikopterinin pazartesi günü öğleden sonra Türkiye sınırlarından giren teröristleri izlemek için Lazkiye kırsalı Bedama bölgesinde yaptığı uçuş sırasında radardan kaybolduğu ifade edildi.



Helikopterin teknik bir hata sonucunda kısa bir mesafeyle Türk hava sahasına geçtiğinin ve hemen Suriye hava sahasına döndüğünün belirtildiği açıklamada Türk savaş uçaklarının derhal ve doğrudan helikoptere ateş açtığı ve helikopterin Suriye topraklarında düştüğü ifade edildi.



SANA haber ajansının aktardığına göre, helikopterin herhangi bir savaş görevinde olmadığını belirten Suriye Genelkurmay'ı, Türk uçaklarının "aceleci" bir tepki gösterip helikoptere doğrudan ateş açmasının Erdoğan hükümetinin Suriye'ye karşı tansiyonu yükseltme ve iki ülke arasındaki sınırda gerginliği artırma yönündeki gerçek niyetlerinin bir kanıtı olduğunu öne sürdü.







Hürriyet

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