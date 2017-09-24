Suriye’den flaş açıklama: Karşılık verme hakkımız saklıdır

SURİYELİ Bakan Muallim, Birleşmiş Milletler’in (BM) 72. Genel Kurulu’nda konuştu.

‘GERİLİMİ AZALTMA BÖLGELERİ GEÇİCİ’

Suriye’de kurulan gerilimi azaltma bölgelerinin geçici bir önlem olduğunu belirten Muallim, teröristler karşısında kazanılacak olan zaferin mümkün olduğunu Halep, Palmira ve Deyr ez Zor’un özgürleşmesinin ardından daha da mümkün hale geldiğini belirtti.

‘KOALİSYON SURİYE’DE TERÖRİSTLERDEN DAHA ÇOK SİVİL ÖLDÜRDÜ’

Astana sürecinin ülkede yaşanan çatışmaların sona ermesine yardım edeceğini umduğunu belirten Muallim, ABD destekli ‘IŞİD’e Karşı Mücadele Koalisyonu’nun Suriye’de teröristlerden daha çok sivilin ölümüne sebep olduğunu söyledi. Suriye hükümetiyle koordinasyon içinde olmayan bir terörle mücadele savaşının başarılı olma şansı olmadığını belirten Muallim, hükümetin izni olmadan Suriye topraklarında gerçekleşen tüm yabancı müdahalelerin yasadışı oldğunu söyledi.

‘BM GÖZLEMCİLERİNİ AĞIRLAMAYA HAZIRIZ’

Muallim, Suriye’nin Cenova sürecine bağlı oldğunu belirterek, Han Şeyhun’daki kimyasal saldırı iddialarıyla ilgili araştırma yapmak isteyen Birleşmiş Milletler gözlemcilerini ülkeye kabul etmeye hazır olduklarını söyledi.

Suriyeli muhalifler, 4 Nisan tarihinde devlet güçleri tarafından Han Şeyhun’a kimyasal saldırı yapıldığını, saldırı sonucunda onlarca kişinin yaşamını yitirdiğini iddia etmişti.