Suriye'de flaş gelişme

Terör örgütü YPG'nin başını çektiği SDG, Rakka ve Deyrizor'a saldırıda bulunmak için Esad rejimiyle rekabet içine girmişti.

Suriye resmi haber ajansı SANA ise Esad'ın Deyrizor bölgesinde 4 köyü geri aldığını ifade etti.

Habere Suriye devlet medyasını kaynak gösteren Reuters, rejimin Deyrizor bölgesindeki bazı köyleri ele geçirdiğini aktarırken, iki kesimin nadir olarak çatışmaya girdiği detayına yer verdi.

ESAD rejiminin ele geçirdiği bölgenin Fırat'ın doğusunda, Irak sınırına yakın bir bölgede olduğu ifade edildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.