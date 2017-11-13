Suriye'ye kaçırılırken ele geçirildi

GAZİANTEP'İN Karkamış ilçesinden araçla Suriye'ye götürülmek istenen 838 adet saka kuşu, Karkamış Gümrük Kapısı'nda yapılan aramalarda ele geçirildi. 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve Türkiye’nin taraf olduğu Uluslararası Bern Sözleşmesi ile koruma altına alınan saka kuşlarına Gümrük İdari Amirliği ve Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından el konuldu.
420 BİN TL CEZA
Kuşları yurt dışına kaçırmak isteyen şahsa 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 420 bin TL tazminat ve idari para cezası uygulandı. Kuşlar ise görevliler tarafından yeniden doğaya salındı.
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