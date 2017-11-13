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Suriye'ye kaçırılırken ele geçirildi

Karkamış Gümrük Kapısı'nda Suriye'ye kaçırılmak istenen ve nesli tükenme tehlikesi bulunan 838 saka kuşu ele geçirildi. Kuşlar, yeniden doğaya salındı

Suriye'ye kaçırılırken ele geçirildi

Karkamış Gümrük Kapısı'nda Suriye'ye kaçırılmak istenen ve nesli tükenme tehlikesi bulunan 838 saka kuşu ele geçirildi. Kuşlar, yeniden doğaya salındı

13 Kasım 2017 Pazartesi 20:48
Suriye'ye kaçırılırken ele geçirildi
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GAZİANTEP'İN Karkamış ilçesinden araçla Suriye'ye götürülmek istenen 838 adet saka kuşu, Karkamış Gümrük Kapısı'nda yapılan aramalarda ele geçirildi. 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve Türkiye’nin taraf olduğu Uluslararası Bern Sözleşmesi ile koruma altına alınan saka kuşlarına Gümrük İdari Amirliği ve Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından el konuldu.

420 BİN TL CEZA

Kuşları yurt dışına kaçırmak isteyen şahsa 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 420 bin TL tazminat ve idari para cezası uygulandı. Kuşlar ise görevliler tarafından yeniden doğaya salındı.

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Anahtar Kelimeler:
Karkamış Gümrük KapısıSuriye
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