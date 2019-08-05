Suriye, Türkiye'yi suçlayarak ateşkesi sonlandırdı

SURİYE haber ajansı SANA; Şam yönetiminin, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Suriye konulu 13. Garantörler Toplantısı'nın sürdüğü sırada İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ilan ettiği "şartlı ateşkesi" iptal ederek, "operasyonlara devam edeceğini" duyurdu. Suriye ordusu, ‘Türkiye’nin desteklediği grupların ateşkese uymayı reddettiğini ve yakınlarındaki bölgelerde sivillere karşı saldırılar düzenlediğini’ belirterek, “Ateşkesi şartlı olarak kabul ettik. Bu şartlar yerine getirilmedi. Terör örgütlerine karşı askeri operasyonlarımızı yeniden başlatıyoruz” ifadelerini kullandı.

Suriye yönetimi ateşkesi iptal ettiğini duyurmasının ardından, savaş uçaklarıyla İdlib'in Han Şeyhun ilçesine saldırılar düzenlendi. Saldırıda ölü veya yaralı sayısına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Ne olmuştu?

Rusya ile Türkiye’nin Eylül 2018’de vardığı anlaşma, Suriye ordusunun İdlib’deki askeri operasyonları askıya alması karşılığında militanların ağır silahları ile geriye çekilmesi, bu süreçte de bir çatışmasızlık bölgesi kurulmasını öngörüyordu. Anlaşma kapsamında Rusya tarafı Suriye ordusuna, Türkiye tarafı da militanlara garantör olmuştu. Ancak Suriye ordusu bir süre boyunca operasyonlarını askıya alsa da, militanlar belirlenen tarihte çekilmedi; bu arada da İdlib 2019 başında Heyet Tahrir Şam’ın (HTŞ- eski El Nusra) kontrolüne geçti.

Suriye ordusu son haftalarda İdlib’in güneyindeki hava saldırılarını yeniden başlatırken, sivil kayıplar nedeniyle dünyadan tepki yükselmişti. Son olarak da, Şam yönetimi Türkiye-Rusya mutabakatının uygulanması koşuluyla geçen hafta ateşkesi kabul etmişti.

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın askeri yetkililere dayandırdığı habere göre Esad rejimi, muhaliflerin silahlarıyla birlikte, Rusya ile Türkiye arasında Eylül 2018’de Soçi kentinde imzalanan İdlib mutabakatındaki gerginliği azaltma bölgesinden çekilmeleri şartıyla, gece yarısı itibarıyla ateşkes uygulamayı kabul etti.