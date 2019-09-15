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Son Dakika

Suriye-Türkiye sınırındaki Çobanbey'de bombalı terör saldırısı: 12 sivil hayatını kaybetti

Suriye-Türkiye sınırındaki Çobanbey beldesine düzenlenen bombalı terör saldırısında ilk belirlemelere göre 12 sivil hayatını kaybetti.

GÜNDEM 15.09.2019, 20:06
Suriye-Türkiye sınırındaki Çobanbey'de bombalı terör saldırısı: 12 sivil hayatını kaybetti
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#son #dakika
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