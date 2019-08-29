Suriye sınırında helikopter hareketliliği

İç savaşın sürdüğü Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin ise güneyinde kalan Fırat nehrinin doğusunda Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinden başlayıp Şırnak'a kadar uzanan sınır hattı terör örgütü PKK/YPG kontrolünde girdi. Terör örgütünün denetiminde olan bölgedeki sivilleri zorunlu göçe zorlaması ve sınır kentlerindeki güvenliği tehdit etmeye başlamasıyla, Türkiye bölgeye yönelik operasyon sinyali verdi. Ancak, aradan geçen süre içerisinde Türkiye'nin düzenlemeyi planladığı askeri hareket, özellikle ABD'nin çözüm için çeşitli öneriler getirerek süre istemesiyle ertelendi. ABDnin de Menbiç ve Fırat'ın doğusundaki diğer bölgelere yönelik uygulamaya yönelik yol haritasının sürekli çeşitli bahaneler ile ertelemesiyle hareket bir türlü yapılamadı. Türkiye'nin bu konuda rahatsızlığını dile getirmesi ve Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı benzeri yeni bir harekat ile bölgeyi terörden arındırması yönündeki kararlılığı ile ABD ile Türkiye arasında 5-7 Ağustos tarihleri arasında Milli Savunma Bakanlığı'nda toplantılar yapıldı. Toplantılar sonunda iki ülke arasında Suriyenin kuzeyinde güvenli bir bölge kurulması ve bunun iki ülke tarafından tesis edilmesi konusunda mutabakata varıldı.

Mutabakatın ardından ABD'li ilk askeri heyet Türkiye'ye geldi ve Güvenli Bölge için Müşterek Harekat Merkezinin kurulacağı Şanlıurfanın Akçakale ilçesinde Türk askeri yetkililer ile toplantılar yaptı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın TSKnın komuta kademesi ile incelemelerin ardından Müşterek Harekat Merkezi tam kapasiteyle çalışmaya başladı. Merkezin kurulmasının ardından geçen Cumartesi günü ABD'ye ait helikopter ile Türk ve ABDli askeri yetkililer Suriye sınırında ortak devriye uçuşu yaptı.



SINIRDA HELİKOPTER HAREKETLİLİĞİ



Sınır hattında terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Suriyenin Telabyad kentine komşu Akçakalede, ortak devriye uçuşunun ardından helikopter hareketliliği başladı. Bugün öğle saatlerinde de Kara Kuvvetlerine ait 2 Skorsky tipi helikopter Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığına iniş yaptı. Yakıt takviyesinin ardından helikopterler Türk ve ABDli askerlerin binmesinin ardından havalandı. Zırhlı araçlar ile İlçe Jandarma Komutanlığı çevresinde askerler tarafından önlem alınırken, havalanan helikopterler ise Suriye sınır hattına giderek devriye uçuşu yaptı.



SINIRA SEVKİYAT DA SÜRÜYOR



Öte yandan Güvenli Bölge konusunda Müşterek Harekat Merkezinin çalışmalarını sürdürdüğü sınır hattındaki Şanlıurfanın Akçakale İlçesine Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından zırhlı araç ve personel sevkiyatı da devam ediyor. Şanlıurfa 20nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan gece saatlerinde çıkan aralarında zırhlı iş makinelerinin de bulunduğu araçlar ile askeri personel, güvenlik önlemleri arasında Akçakale ve sınır hattındaki diğer ilçelerde konuşlandırılıyor.



KARADAN DEVRİYE HAZIRLIĞI



Öte yandan tam kapasiteyle çalışmaya başlayan Müşterek Harekat Merkezinde iki ülke askerlerinin yoğun çalışmaları da sürüyor. Bu kapsamda iki ülke askerlerinin sınırın Suriye tarafında terör örgütü unsurlarının ağır silahları ile belirlenecek alandan çıkarılmasının ardından karadan da devriye görevi yapması için hazırlıkların tamamlandığı belirtildi. Suriye tarafında oluşturulacak Güvenli Bölgede de ilerleyen günlerde Türk ve ABD askerlerinin zırhlı araçlar eşliğinde devriye görevi yapması bekleniyor.

