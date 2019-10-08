Suriye sınırına zırhlı araçlar sevk ediliyor
Suriye’nin Tel Abyad kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine çok sayıda zırhlı araç sevkiyatı gerçekleştirildi
GÜNDEM 08.10.2019, 21:14
SURİYE'YE düzenlenmesi olası operasyon öncesi Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine çok sayıda zırhlı araç sevkiyatı gerçekleştirildi. Şanlıurfa 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan çıkan çok sayıda askeri araç, Akçakale ilçesindeki 3’üncü Hudut Alay Komutanlığı ile sınır birliklerine gitti. Askeri konvoyda tank, obüs, iş makineleri ve mühimmat taşıyan araçlar olduğu gözlendi.
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