Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

TSK’NIN çeşitli birliklerinden demiryoluyla gönderilen askeri araçlar ve malzemeler Hatay’ın İskenderun Demiryolu İstasyonu’na ulaştı. Demiryolu ile İskenderun’a gönderilen askeri araç ve malzemeler vagonlardan indirilerek karayolu ve alınan güvenlik önlemleri eşliğinde yola çıktı. Askeri araçların Ahmet Tor Kışlası’nda konuşlandığı öğrenildi.
Askeri araç ve malzemelerin takviye olarak Suriye sınırındaki askeri birliklere gönderileceği belirtildi.
Askeri araç ve personel sevkiyatının devam etmesi bekleniyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.