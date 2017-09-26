Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

TSK’NIN çeşitli birliklerinden demiryoluyla gönderilen askeri araçlar ve malzemeler Hatay’ın İskenderun Demiryolu İstasyonu’na ulaştı. Demiryolu ile İskenderun’a gönderilen askeri araç ve malzemeler vagonlardan indirilerek karayolu ve alınan güvenlik önlemleri eşliğinde yola çıktı. Askeri araçların Ahmet Tor Kışlası’nda konuşlandığı öğrenildi.

Askeri araç ve malzemelerin takviye olarak Suriye sınırındaki askeri birliklere gönderileceği belirtildi.

Askeri araç ve personel sevkiyatının devam etmesi bekleniyor.