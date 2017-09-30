Suriye sınırına askeri sevkıyat

HATAY 'IN Suriye sınırı ndaki askeri birliklere, personel ile araç, ekipman ve sağlık malzemesi gönderildi. Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araç, Kırıkhan Reyhanlı Yolu kavşağından geçerek yola çıktı. Farklı birliklerden gönderilen zırhlı asker i personel taşıyıcı araçlar ve rütbeli askerleri taşıyan otobüs de sınır hattı istikametine doğru hareket etti.

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