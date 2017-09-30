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Suriye sınırına askeri sevkıyat

Zırhlı askeri personel taşıyıcı araçlar ve rütbeli askerleri taşıyan otobüs sınır hattı istikametine gitti

Suriye sınırına askeri sevkıyat

Zırhlı askeri personel taşıyıcı araçlar ve rütbeli askerleri taşıyan otobüs sınır hattı istikametine gitti

30 Eylül 2017 Cumartesi 11:42
Suriye sınırına askeri sevkıyat
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HATAY'IN Suriye sınırındaki askeri birliklere, personel ile araç, ekipman ve sağlık malzemesi gönderildi. Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araç, Kırıkhan Reyhanlı Yolu kavşağından geçerek yola çıktı. Farklı birliklerden gönderilen zırhlı askeri personel taşıyıcı araçlar ve rütbeli askerleri taşıyan otobüs de sınır hattı istikametine doğru hareket etti. 
 

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HataySuriye SınırıZırhlı AskerOtobüs Sınır Hattı
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