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Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine zırhlı araçlar ve askeri birlikler sevk edildi

GÜNDEM 18.08.2019, 12:21 18.08.2019, 12:39 Enes Subaşı
Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor
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EDİNİLEN bilgiye göre, kirpi ismiyle adlandırılan zırhlı araç ve içinde askeri personel olan otobüslerden oluşan 10 araçlık konvoy Ceylanpınar ilçesine ulaştı. İlçeye gelen zırhlı personel taşıyıcıları ile askeri personel taşıyan otobüsler Ceylanpınar 1'inci Hudut Bölük Komutanlığına giriş yaptı.
Personelin Suriye sınırında bulunan askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi. Konvoya jandarma trafik ekipleri ve ambulans da eşlik etti.

#Suriye sınırı
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