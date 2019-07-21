Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri araçların yer aldığı konvoy Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine ulaştı

Suriye sınırına askeri sevkiyat
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ŞANLIURFA'DA 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan mühimmat,  obüs ve tank yüklü tırlardan oluşan 15 araçlık konvoy, ilçeye giriş yaptı.
 
Akçakale 3. Hudut Alay Komutanlığına bırakılan askeri araçların, sınır  hattındaki alanlara konuşlandırılacağı öğrenildi.
Konvoya jandarma ve polis trafik ekipleri eşlik etti.
 

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