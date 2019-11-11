Suriye'de yakalanan teröristler ülkelerine gönderiliyor: Önce ABD şimdi Danimarka...

TÜRKİYE'DEKİ Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan Danimarkalı yabancı terörist polis eşliğinde İstanbul Havalimanı'na getirildi. Sınır dışı işlemleri tamamlanan terörist, Kopenhag'a gönderilmek üzere polis eşliğinde Türk Hava Yolları uçağına bindirildi. Suriye'de yakalanan diğer yabancı teröristlerin de işlemleri tamamlanmasının ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.

