Suriye'de yakalanan teröristler ülkelerine gönderiliyor: Önce ABD şimdi Danimarka...
Sabah saatlerinde Türkiye'deki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan ABD'li bir yabancı teröristin sınır dışı edilmesinin ardından Danimarkalı terörist de ülkesine gönderildi
GÜNDEM 11.11.2019, 17:20
TÜRKİYE'DEKİ Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan Danimarkalı yabancı terörist polis eşliğinde İstanbul Havalimanı'na getirildi. Sınır dışı işlemleri tamamlanan terörist, Kopenhag'a gönderilmek üzere polis eşliğinde Türk Hava Yolları uçağına bindirildi. Suriye'de yakalanan diğer yabancı teröristlerin de işlemleri tamamlanmasının ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.
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