Suriye'de PYD'den hain saldırı: 4'ü Türk askeri 7 yaralı

FIRAT Kalkanı Harekatı Bölgesi'nde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarının bulunduğu bölgeye terör örgütü PKK/PYD'li teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 4 Türk askeri ile 3 ÖSO mensubu yaralandı.

PKK/PYD terör örgütü tarafından Suriye’de görevli Türk askerleri personeli ve ÖSO mensuplarının bulunduğu bölgeye havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 Türk askeri ile 3 ÖSO mensubu yaralandı. Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan 4 Türk askeri, yapılan müdahalenin ardından helikopterlerle çevre illerdeki hastanelere gönderildi. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.