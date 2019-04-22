Suriye'de patlama: 3 özel harekat polisi yaralı

Kilis'in karşısında bulunan Suriye'nin Halep kentine bağlı, Azez ilçesinde emniyet müdürlüğü yakınlarında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre burada görevli 3 özel harekat polisi yaralandı

Suriye'de patlama: 3 özel harekat polisi yaralı
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AKŞAM saatlerinde Suriye'nin Halep kentine bağlı, Azez ilçesinde polis merkezi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada, emniyet müdürlüğünde geçici görevde bulunan 3 özel harekat polisi yaralandı. Yaralı polisler olay yerine çağrılan ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi’ne getirilerek tedaviye alındı. Patlama sonrasında ilçe merkezinde ve sınır hattının her iki tarafında güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarılarak patlamanın sebebin bulunması için çalışma başlatıldı. 

Kilis Valisi Recep Sotürk ve İl Emniyet Müdürü Günter Şenses hastaneye gelerek yaralı polislerin durumu hakkında bilgi aldı. 

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