Suriye'de patlama: 3 özel harekat polisi yaralı

AKŞAM saatlerinde Suriye'nin Halep kentine bağlı, Azez ilçesinde polis merkezi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada, emniyet müdürlüğünde geçici görevde bulunan 3 özel harekat polisi yaralandı. Yaralı polisler olay yerine çağrılan ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi’ne getirilerek tedaviye alındı. Patlama sonrasında ilçe merkezinde ve sınır hattının her iki tarafında güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarılarak patlamanın sebebin bulunması için çalışma başlatıldı.

Kilis Valisi Recep Sotürk ve İl Emniyet Müdürü Günter Şenses hastaneye gelerek yaralı polislerin durumu hakkında bilgi aldı.