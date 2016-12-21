Suriye'de DEAŞ saldırısında 3 asker şehit oldu, 11 asker yaralandı

SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı harekatına katılan Türk askerlerinin bulunduğu El Bab bölgesinde, terör örgütü DEAŞ unsurları saldırdı, şehit ve yaralıların olduğu bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan ve 120'nci gününe giren 'Fırat Kalkanı Harekatı' ile desteklenen Özgür Suriye Ordusu mensuplarının ilerlemeye çalıştığı El Bab yakınlarındaki Türk askerlerinin konuşlu olduğu sahra hastanesinin kurulu olduğu bölgeye terör örgütü DEAŞ militanlarınca saldırı düzenlendi. Çıkan çatışmada çok sayıda DEAŞ teröristi etkisiz hale getirilirken, şehit ve yaralılar olduğu belirtildi. DEAŞ saldırısının püskürtülmesinin ardından yaralıların sınır hattına taşınması için çalışma başlatıldı.

Kar yağışı nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı öğrenilirken, yaralı askerlerin getirileceği Kilis ve Gaziantep'teki hastanelerde teyakkuz durumuna geçildi. Hain saldırıda şehit düşen askerlerin de bölgeye sevk edilen ambulans ve helikopterler ile Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na taşınması için çalışma başlatıldığı bildirildi.









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