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Suriye'de DEAŞ saldırısında 3 asker şehit oldu, 11 asker yaralandı

Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı harekatına katılan Türk askerlerinin bulunduğu El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ unsurlarının saldırısında 3 asker şehit oldu,, 11 asker yaralandı

Suriye'de DEAŞ saldırısında 3 asker şehit oldu, 11 asker yaralandı

Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı harekatına katılan Türk askerlerinin bulunduğu El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ unsurlarının saldırısında 3 asker şehit oldu,, 11 asker yaralandı

21 Aralık 2016 Çarşamba 10:47
Suriye'de DEAŞ saldırısında 3 asker şehit oldu, 11 asker yaralandı
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SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı harekatına katılan Türk askerlerinin bulunduğu El Bab bölgesinde, terör örgütü DEAŞ unsurları saldırdı, şehit ve yaralıların olduğu bildirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan ve 120'nci gününe giren 'Fırat Kalkanı Harekatı' ile desteklenen Özgür Suriye Ordusu mensuplarının ilerlemeye çalıştığı El Bab yakınlarındaki Türk askerlerinin konuşlu olduğu sahra hastanesinin kurulu olduğu bölgeye terör örgütü DEAŞ militanlarınca saldırı düzenlendi. Çıkan çatışmada çok sayıda DEAŞ teröristi etkisiz hale getirilirken, şehit ve yaralılar olduğu belirtildi. DEAŞ saldırısının püskürtülmesinin ardından yaralıların sınır hattına taşınması için çalışma başlatıldı.
Kar yağışı nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı öğrenilirken, yaralı askerlerin getirileceği Kilis ve Gaziantep'teki hastanelerde teyakkuz durumuna geçildi. Hain saldırıda şehit düşen askerlerin de bölgeye sevk edilen ambulans ve helikopterler ile Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na taşınması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

 

 
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Son Güncelleme: 21.12.2016 11:00
Anahtar Kelimeler:
Fırat Kalkanı HarekâtıEl BabTürk Askerlerişehit Ve Yaralılar VarSuriyede DEAŞ SaldırısıSuriye
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