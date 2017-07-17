Şüpheli çöken yol alarmı! Bomba uzmanı çağırıldı

İSTANBUL Beşiktaş'ta Saray Caddesi'nde rögar kapağının yanındaki çöküntü şüpheli bulununca yol trafiğe kapatıldı.
BOMBA UZMANI ÇAĞRILDI
Polis çevrede önlem alırken, inceleme yapması için bomba uzmanı çağrıldı. Çalışmalar sürüyor.
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