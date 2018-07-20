Süper Loto'da ikramiye tek kişinin

SÜPER Loto’da haftalardır devreden büyük ikramiye sonunda sahibini buldu. Milli Piyango İdaresi büyük ikramiye olarak 27 milyon 95 bin TL belirledi. Vatandaşlar, Süper Loto oyununda 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayıyı bilmeye çalıştı. 9 haftanın biriken ikramiyesi Eskişehir, Sivrihisar’da bir kişiye çıktı. İşte Süper Loto sonucu ve şanslı rakamlar…

19 TEMMUZ SÜPER LOTO SONUCU

MPİ oyunlarının en çok kazandıranın gecesi heyecan ile bekleniyordu. Her perşembe olduğu gibi bu hafta da zengin olma hayali kuran vatandaşlar Süper Loto sonuçlarını merak ediyor. Bu hafta en çok kazandıran şans oyununda büyük ikramiye 27 milyon lirayı aştı. Kazandıran numaralar belli olurken ikramiye dağılımı Milli Piyango İdaresi tarafından henüz belirlenmedi. 12 Temmuz 2018 tarihinde MPİ tarafından düzenlenen çekiliş ile Süper Loto sonucu şu şekilde; 19, 20, 27, 31, 37, 53

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ESKİŞEHİR / SİVRİHİSAR olarak belirlendi.

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2018, 12:31