Süper Loto sonuçları duyuruldu! İkramiye katlandı!

SÜPER Loto sonuçları her perşembe akşamı olduğu gibi bu hafta da Milli Piyango İdaresi tarafından çekildi. Her hafta milyonlarca vatandaşa umut kapısı olan Süper Loto'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan çıktı mı? İşte, 20 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları.

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Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 137 bin 715 lira 1 kuruş haftaya devretti.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 63 kişi 8 bin 391 lira 25'er kuruş, 4 bilen 3 bin 233 kişi 175 lira 80'er kuruş, 3 bilen 59 bin 166 kişi 16 lira 55'er kuruş ikramiye alacak.Çekilişte, 2 milyon 76 bin 207 lira 45 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 502 bin 512 lira 78 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 838 bin 871 lira 72 kuruş kamuya aktarılacak.

GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Süper Loto'nun 507. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye haftaya devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 36 kişi 12 bin 437'şer lira, 4 bilen 2 bin 581 kişi 186 lira 50'şer kuruş, 3 bilen 53 bin 185 kişi 15 lira 60'ar kuruş ikramiye alacak.

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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

1'den 54’e kadar sayı vardır ve bu 54 rakamlardan istediğimiz 6 rakamı dik olarak işaretlememiz gerekiyor(İşaretlemeyi kırmızı kalemle yapmayın). Bu şekilde yaptığımızda bir kolon oynamış oluyoruz.Kolon başı ücret 2 TL'dir. Her bilette 6 kolon bulunmaktadır. İstediğiniz kadar kolon oynayabilirsiniz. Oynadığınız kolonu herhangi bir neden ile iptal etmek istiyorsanız kolonun altındaki "İPTAL" kutucuğunu işaretlemeniz yeterlidir.İkramiye almak için en az 3 bilmeniz gerekiyor. Alacağınız ikramiye haftalara göre değişiyor ve Milli Piyango İdaresi tarafından belirleniyor. İkramiyenin dağılım oranları tablodaki gibidir.