Süper Lig takımının uçağına yıldırım düştü

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maç dolayısıyla İstanbul'a gidecek Sivasspor kafilesini taşıyacak tarifeli uçak, Sivas'a gelişinde yakınında oluşan yıldırım nedeniyle dönüş için rötar yaptı

Süper Lig takımının uçağına yıldırım düştü
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ALINAN bilgiye göre, İstanbul'dan havalanan ve saat 16.30'da  Sivas-İstanbul seferini yapması planan uçağın, Nuri Demirağ Havalimanı'na  yaklaştığı sırada yakınında yıldırım oluştu.
 
Uçakta herhangi bir hasar oluşmazken, elektronik aksamda sorun  yaşanabileceği ihtimali üzerine Kayseri'den teknik ekip çağrıldı. Teknik ekibinin  incelemesinin ardından uçağın havalanması bekleniyor.
 
Bu arada, tesislere dönen Sivasspor kafilesi, uçağın hazır hale  getirilmesini bekliyor.
 
Sivasspor Kulübü, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yarın  deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor'umuzu saat 16.30'da  İstanbul'a taşıyacak uçak, bir önceki seferde oluşan teknik sorun nedeniyle rötar  yaptı. Kafilemizin 21.00 - 22.00 saatleri arasında İstanbul'a uçması  planlanmaktadır." ifadelerine yer verdi.
 

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