‘Süper Cobra’lar böyle vurdu!

GENELKURMAY Başkanlığı’ndan yapılan bilgilendirmeye göre, 23’üncü Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluk sahasında, Hakkâri ili ile Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi kırsalı arasındaki bölgede taarruz helikopterleriyle destekli devam eden operasyonda dün sabah saat 08.00’de 1’inci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı birlikleri ile teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada 2’ si kadın 6 terörist etkisiz hale getirildi. TSK, çatışma sırasında taarruz helikopterinden açılan ateşin görüntülerini paylaştı.

43 terörist etkisiz

İçişleri Bakanlığı ise son bir haftada bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında 26’sı ölü, 14’ü teslim 3’ü sağ olmak üzere toplam 43 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 17- 24 Temmuz tarihlerinde ülke genelinde yürütülen operasyonlarda 1098’i terör, 472’si siber suçlar, 3 bin 474 uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında olmak üzere toplamda 5 bin 44 kişinin gözaltına alındığı bilgisinin verildiği açıklamada, 5.403.429 TL’lik trafik cezasın kesildiği de bildirildi.