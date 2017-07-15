Sümeyye Bayraktar'dan 15 Temmuz fotoğrafı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Bayraktar , eşi Selçuk Bayraktar ile birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsün'de bulunan etkinlik alanına yürüdü. Vatandaşların korteji eşliğinde ilerleyen Sümeyye ve Selçuk Bayraktar yürüyüş sırasında birlikte özçekim yaptı. Selçuk Bayraktar, eşiyle birlikte yaptığı özçekimi sosyal medyada paylaştı. Bayraktar, fotoğrafın üzerine ise "15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunda.." notunu düştü.

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