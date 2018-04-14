Sulukule Sanat Akademisi çaldı Cumhurbaşkanı Erdoğan söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih 6. Olağan ilçe kongresi’ne katılmak için gittiği Fatih’te sürprizle karşılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin ve ilçe kongrelerine katılmaya devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul / Fatih’te ilçe teşkilatının 6. Olağan kongresine katılmak için Fatih’e giden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Fatih Belediyesi Sulukule Sanat Akademisi öğrencileri sürpriz yaptı.