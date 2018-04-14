Sulukule Sanat Akademisi çaldı Cumhurbaşkanı Erdoğan söyledi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın aracının Sulukule Sanat Akademisi önünden geçeceğini öğrenen öğrenciler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı konser eşliğinde karşıladı. Öğrencileri gören Erdoğan aracını durdurarak mini konseri dinlemeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süre orkestradaki gençlerle ve orkestranın şefiyle sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan orkestradan Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa anısına bestelenen Plevne Marşı’nı çalmalarını istedi. Sulukule Sanat Akademisi öğrencilerinin orkestra şefi eşliğinde çaldığı Plevne Marşı’na Cumhurbaşkanı Erdoğan da eşlik etti.
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