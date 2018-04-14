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Sulukule Sanat Akademisi çaldı Cumhurbaşkanı Erdoğan söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih 6. Olağan ilçe kongresi’ne katılmak için gittiği Fatih’te sürprizle karşılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin ve ilçe kongrelerine katılmaya devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul / Fatih’te ilçe teşkilatının 6. Olağan kongresine katılmak için Fatih’e giden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Fatih Belediyesi Sulukule Sanat Akademisi öğrencileri sürpriz yaptı.

Sulukule Sanat Akademisi çaldı Cumhurbaşkanı Erdoğan söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih 6. Olağan ilçe kongresi’ne katılmak için gittiği Fatih’te sürprizle karşılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin ve ilçe kongrelerine katılmaya devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul / Fatih’te ilçe teşkilatının 6. Olağan kongresine katılmak için Fatih’e giden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Fatih Belediyesi Sulukule Sanat Akademisi öğrencileri sürpriz yaptı.

14 Nisan 2018 Cumartesi 19:00
Sulukule Sanat Akademisi çaldı Cumhurbaşkanı Erdoğan söyledi
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın aracının Sulukule Sanat Akademisi önünden geçeceğini öğrenen öğrenciler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı konser eşliğinde karşıladı. Öğrencileri gören Erdoğan aracını durdurarak mini konseri dinlemeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süre orkestradaki gençlerle ve orkestranın şefiyle sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan orkestradan Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa anısına bestelenen Plevne Marşı’nı çalmalarını istedi. Sulukule Sanat Akademisi öğrencilerinin orkestra şefi eşliğinde çaldığı Plevne Marşı’na Cumhurbaşkanı Erdoğan da eşlik etti.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanFatihFatih Belediyesi Sulukule Sanat Akademisi
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