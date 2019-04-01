Süleymanlı Cemaati serbest bırakıldı 

Alanya'da yerel seçim öncesi en çok merak edilen 'Süleymanlı Cemaati hangi adaya oy verecek?' sorusu yanıt buldu

Süleymanlı Cemaati serbest bırakıldı 
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ALANYA'DA yaklaşık 25-30 bin oyu olduğu konuşulan cemaatin serbest bırakıldığı bildirildi. Alanya'da seçimi kazanan Yücel'in, cemaatin büyük kısmının oyunu aldığı tahmin ediliyor. Süleymanlı Cemaati'nin Antalya'da ise Böcek'i desteklediği tahmin ediliyor. 

Alanya'da seçime katılım düşüktü 

Alanya'da 206 bin 895 seçmen 669 sandıkta oy kullandı. Henüz resmi olmayan sonuçlara göre katılım 164 bin 436  oldu. Bu da Alanya'da yaklaşık 42 bin 459 seçmenin sandığa gitmediğini gösteriyor. Geçerli oy sayısı ise 160 bin 259 olarak açıklandı.  

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