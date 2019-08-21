Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu biraz tahrik edici bir soru

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun canlı yayın konuğu olduğu programda ilginç anlar yaşandı. Soylu, gazeteci Nagehan Alçı'nın eski bakanlarla ilgili bir sorusuna gülerek "Bu biraz tahrik edici bir soru gibi geliyor" diyerek yanıt verdi. Habertürk TV'de Türkiye'nin Nabzı programına katılan Süleyman Soylu, canlı yayında soruları yanıtladı.Diyarbakır, Van ve Mardin'e kayyum atanmasıyla ilgili Nagehan Alçı'nın "Daha önceki AK Parti hükümetlerinin İçişleri Bakanları Sn. Efkan Ala, Sn. Muammer Güler döneminde hiç kayyum atanmadı. Yani siz onların bu konuya yeterince duyarlı olmadığını mı düşünüyorsunuz?" diye sorması üzerine Süleyman Soylu gülerek, "Bu biraz tahrik edici bir soru gibi geliyor" yanıtını verdi.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlıklarına kayyum atamıştı. İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ı görevlerinden alıp yerine il valilerini atamıştı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van Büyükşehir Belediyesi'ne Van Valisi Mehmet Emin Bilmez başkan vekili olarak atanmıştı. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, kayyumları sivil darbe olarak tanımlamıştı. CHP kayyuma tepki gösterirken, MHP, Soylu'yu tebrik etmişti.