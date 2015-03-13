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Süleyman Şah Türbesi’nin yapımı tamamlandı

ŞAH Fırat Operasyonu ile Türkiye’ye getirilen Süleyman Şah ve 2 askerinin naaşlarının defnedileceği Suriye’nin Eşme Köyü’ndeki yeni türbenin yapımının tamamlandığı bildirildi. Çevre düzenlemesi yapılan türbeye Süleyman Şah ve 2 askerinin naaşının da kısa süre içerisinde nakledileceği öğrenildi.

Süleyman Şah Türbesi’nin yapımı tamamlandı

ŞAH Fırat Operasyonu ile Türkiye’ye getirilen Süleyman Şah ve 2 askerinin naaşlarının defnedileceği Suriye’nin Eşme Köyü’ndeki yeni türbenin yapımının tamamlandığı bildirildi. Çevre düzenlemesi yapılan türbeye Süleyman Şah ve 2 askerinin naaşının da kısa süre içerisinde nakledileceği öğrenildi.

13 Mart 2015 Cuma 16:03
Süleyman Şah Türbesi’nin yapımı tamamlandı
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Türkiye’nin sınırları dışında tek toprağı olan Suriye’nin Karakozak Köyü’ndeki Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu’nda görevli askerler, geçen 21 Şubat gecesi düzenlenen Şah Fırat Operasyonu ile Türkiye’ye getirildi. Süleyman Şah ve 2 askerin naaşları, sınır hattındaki Bilekli Mahallesi’nde bulunan hudut karakolunda oluşturulan geçici türbede muhafaza altına alınırken, buraya birkaç kilometre ötedeki Suriye’nin Eşme Köyü’nde 9 dönümlük bölge ise yeni türbe alanı olarak belirlendi.
8 TÜRK BAYRAĞI DALGALANIYOR
Türkiye sınırına 253 metre uzaklıkta bulunan Eşme Köyü’ndeki yeni türbe alanı 22 iş makinesi ve 83 askerin yaptığı çalışmaların ardından tamamlandı. 8 Türk bayrağının dalgalandığı ve zırhlı araçlarla güvenlik önlemi alınan bölgedeki altyapı çalışmasına destek veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Celalettin Güvenç, yeni türbe alanında incelemelerde bulundu. İlk olarak Şah Fırat Operasyonu ile yurda getirilen Süleyman Şah ve 2 askerinin naaşlarının muhafaza edildiği geçici türbeyi ziyaret eden Güvenç, burada dua ettikten sonra; yol, otopark, çevre düzenlenmesi ile su ve kanalizasyon sistemi tamamlanan Suriye’nin Eşme Köyü’ndeki Süleyman Şah Türbesi’nin bulunduğu alana gitti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
''10 GÜNDE BİTTİ''
Güvenç, alandaki ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada türbede devam eden alt, üst yapı, çevre düzenlemesi ve yol çalışmasının Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığını belirterek, "Büyükşehir Belediyesi olarak buraya 2 kilometre beton yolun yapımı ve peyzaj çalışmasını tamamladık. Büyükşehir Belediyesi personeline teşekkür ediyorum. 10 gün gibi kısa bir sürede buranın bütün alt ve üst yapısını bitirdik. Hayırlı olsun. Bundan sonra vatandaşlarımız daha rahat Süleyman Şah Türbesi’ni ziyaret edebilecekler" dedi. Başkan Güvenç, olumsuz hava koşullarına rağmen Büyükşehir personelinin özverili bir şekilde çalıştığın vurgulayarak emeği geçen herkese teşekkür etti.

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Son Güncelleme: 13.03.2015 15:07
Anahtar Kelimeler:
GündemTürkiyeşahfıratBayrakTürk
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