Şule Yüksel Şenler’e veda

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Şenler’in cenazesinde konuştu. İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları: Kıbrıs’ta başlayıp İstanbul’a tekâmüle eren sonra tüm Türkiye’yi hatta tüm dünyayı etkisi altına alan bir mücadele insanın cenazesi dolayısıyla burada bulunuyoruz. Hakkı ve hakikati okumakla geçerken ömrü dün nihayet erdi. Pek çok kadının ve erkeğin hayatında dönüm noktası olacak bu inanç abidesini son yolculuğuna hüzünle uğurluyoruz. Geride bıraktığı miras çok büyük ve anlamlıdır. Kendisinin yaşadığı dönemde STK hareketlerini İslami kesimlerle en öne çıkaran isimlerden olmuştur. Seher vakti dergisiyle de o zamanlar özellikle İslami kesimlerde kalemşörlerimiz yer aldığı bir dergi olmasından özellikle malum bazı çevreleri rahatsız etmesi bizi de mutlu etmesi yönünden önemliydi. Hayat tarzını kendisine dayatılan şekilde değil de inancının gerektirdiği gibi yaşaması, çevresini etkileyen bir konuma ulaşmasına vesile oldu. Gençlerimize yönelik sayısız konferanslarıyla on binlerce insanımıza en zor zamanlarda cesaret verdi. Türkiye’nin darbecilerin pençesinde kıvrandığı bir dönemde böyle bir insanın yolunun hapishanelerden geçmemesi de düşünülemezdi. Şule Yüksel Şenler’i zindana atanların hiç biri bugün hatırlanmıyor. Ancak Şule hanım nesiller boyu yad edilmeye devam edecek. Tüm milletime baş sağlığı dileklerimi sunuyorum. Rabbim inşallah kendisini cennetiyle müşerref kılar.a